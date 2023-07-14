VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
14.07.2023 17:10
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Kurulu, Denetçisi ve Portföy Yöneticileri
Fon Kurulu Üyeleri
Adı Soyadı Görevi Göreve Atanma Tarihi Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar Bağımsız Üye
Uğur TOZŞEKERLİ Fon Kurulu Başkanı 27.01.2009 22 Evet
Zeka BİRMAN Fon Kurulu Üyesi 27.01.2009 27 Evet
Alper OTURAKLI Fon Kurulu Üyesi 22.12.2017 26 Evet
Seda HACIOĞLU Fon Kurulu Üyesi 31.01.2022 24 Evet
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Muzaffer Eser Tokman Fon Yönetimi Koordinatörü 2165797979 eser.tokman@viennalife.com.tr
Emre Yalgı Fon Yönetimi Koordinatörü 2165797979 emre.yalgi@viennalife.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172226
BIST
'
18:056.438
En Düşük
|Değişim
|: 1,09%
|| 69,39
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.446
18:0526,1758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1556
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
18:0529,4742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,2458
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4742
En Düşük
29,0484
18:051.647,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 6,34
|Açılış
|: 1.647,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.652,62
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ELITE
|21,56
|126.806.278
|% 10,00
|
|TUKAS
|6,49
|359.453.330
|% 10,00
|
|ALCAR
|645,70
|165.241.745
|% 10,00
|
|KRONT
|26,84
|92.497.417
|% 10,00
|
|EDIP
|12,98
|150.587.848
|% 10,00
|
|VANGD
|14,40
|20.762.582
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|79.027.230
|% -9,99
|
|BRKSN
|19,57
|143.937.374
|% -9,98
|
|AYCES
|239,90
|214.510.621
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|36.437.137
|% -9,94
|
|THYAO
|213,50
|8.272.042.944
|% 1,91
|
|ASELS
|69,50
|7.554.291.353
|% 2,21
|
|SISE
|49,22
|5.082.468.600
|% 2,76
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|ASTOR
|81,50
|3.847.955.357
|% -2,10
|
|YKBNK
|13,91
|3.187.965.983
|% -2,52
|
|EKGYO
|8,24
|1.828.757.884
|% -0,96
|
|ISCTR
|14,49
|3.226.206.399
|% -1,83
|
|SKBNK
|2,85
|483.243.468
|% -2,40
|
|AKBNK
|24,76
|4.035.035.271
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1593
|26,1647
|% 0,56
|
|Euro
|29,3937
|29,4635
|% 0,80
|
|Sterlin
|34,2156
|34,3872
|% 0,32
|
|Frank
|30,2591
|30,4414
|% 0,19
|
|Riyal
|6,9554
|6,9903
|% 0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,37
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.648
|6,70
|
|Cumhuriyet
|10.950
|11.116
|-29,00
|
|Tam
|10.628
|10.851
|68,00
|
|Yarım
|5.314
|5.450
|33,00
|
|Çeyrek
|2.665
|2.725
|17,00
|
|Gümüş.Ons
|24,96
|24,98
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|20,97
|21,00
|0,16
|
|B. Petrol
|80,13
|80,13
|-1,23
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TNZTP
Yüzde 9.91 oranında artışla 27.28 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 825, 747 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler YKBNK, GARAN, ASTOR
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 43 artarak (% 0.88 ) 5, 777
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRGYO, UMPAS, EDIP, OZRDN, ALCAR, BAYRK, HATEK, AVHOL, OTTO, CVKMD
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GRNYO, AVGYO, VANGD, BRKSN, IHAAS, KERVN, AYCES, IHEVA