VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,96Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,99Varsa İade Tutarı (TL)18459,91Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)34360,59Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,15Brüt Getiri (%)% 13,16Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)34360,59Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,01Açıklamalar2023 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166782BIST