VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,55Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,74Varsa İade Tutarı (TL)49032,27Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)8654,4Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,7Brüt Getiri (%)% 9,15Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)8654,4Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,01Açıklamalar2023 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166784BIST