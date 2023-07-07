VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,96Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1Varsa İade Tutarı (TL)32740,03Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)44412,95Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,08Brüt Getiri (%)% 12,17Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)44412,95Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,01Açıklamalar2023 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166783BIST