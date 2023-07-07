VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,14Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,15Varsa İade Tutarı (TL)2536,52Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)51225,75Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,08Brüt Getiri (%)% 15,1Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)51225,75Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar2023 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166785BIST