VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,183Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,4Varsa İade Tutarı (TL)51170,72Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)2274,66Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 2,41Brüt Getiri (%)% 16,82Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)2274,66Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7Açıklamalar2023 YARI YIL FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1166786BIST