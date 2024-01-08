VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,67Varsa İade Tutarı (TL)148077,9Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)17869,79Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 4,21Brüt Getiri (%)% 29,99Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)17869,79Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 7,09Açıklamalar2023 FTGK BİLDİRİMİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1234922BIST