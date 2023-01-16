VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEski UnvanAEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUYeni UnvanVIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONUUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi16/01/2023AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'ndan alınan 27.12.2022 tarih ve E-12233903-325.07-30761 sayılı izin doğrultusunda, 16.01.2023'ten geçerli olmak üzere, fon unvanı değişmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102575BIST