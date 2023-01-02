VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 15:43
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2022 tarih ve KYD-30761 sayılı izni doğrultusunda, 16.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metni ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092183
BIST
15:305.649
En Yüksek
|Değişim
|: 2,53%
|| 139,39
|Açılış
|: 5.568
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|Önceki Kapanış
|: 5.509
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5.650
En Düşük
5.568
15:3018,7170
En Yüksek
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|: 0,08%
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|Açılış
|: 18,8800
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|Önceki Kapanış
|: 18,8600
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18,8102
En Düşük
18,6356
15:3020,0303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
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|Açılış
|: 20,1600
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|Önceki Kapanış
|: 20,1500
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20,1252
En Düşük
19,9301
15:301.098,89
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|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
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1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler15:30
|ULUSE
|258,50
|30.448.866
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.078.032
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|599.173.195
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|151.620.128
|% 10,00
|
|BFREN
|4.323,00
|21.057.333
|% 10,00
|
|PRDGS
|9,00
|233.797.632
|% -10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|EREGL
|42,42
|6.157.425.393
|% 2,81
|
|THYAO
|145,40
|5.496.244.974
|% 3,19
|
|EKGYO
|9,37
|5.194.670.552
|% 7,33
|
|TCELL
|40,36
|4.026.930.923
|% 6,55
|
|ASELS
|63,95
|3.773.526.290
|% 2,90
|
|EKGYO
|9,37
|5.194.670.552
|% 7,33
|
|DOHOL
|11,02
|2.052.630.693
|% 4,16
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|YKBNK
|12,05
|2.216.016.393
|% 2,03
|
|ISCTR
|13,16
|2.109.643.346
|% 3,05
|
|EREGL
|42,42
|6.157.425.393
|% 2,81
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7153
|18,7170
|% 0,08
|
|Euro
|20,0072
|20,0303
|% 0,01
|
|Sterlin
|22,4979
|22,6107
|% -0,19
|
|Frank
|20,1762
|20,2978
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9657
|4,9906
|% 0,10
|
|15:30
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,28
|
|Cumhuriyet
|7.405
|7.517
|36,00
|
|Tam
|7.440
|7.499
|66,00
|
|Yarım
|3.603
|3.662
|29,00
|
|Çeyrek
|1.807
|1.831
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,45
|0,05
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
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