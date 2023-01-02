VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 15:43
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2022 tarih ve KYD-30761 sayılı izni doğrultusunda, 16.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metni ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092184
BIST
17:055.653
En Yüksek
|Değişim
|: 2,61%
|| 143,84
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
17:0518,7230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
17:0520,0134
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0142
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
17:051.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.098,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler17:05
|POLTK
|1.540,00
|16.258.212
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.996.963
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.552.783
|% 10,00
|
|YBTAS
|71.487,70
|1.644.160
|% 10,00
|
|BMSTL
|41,62
|200.540.162
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|KUVVA
|49,00
|1.031.677
|% -6,31
|
|PRDGS
|9,49
|417.373.924
|% -5,10
|
|EKGYO
|9,51
|6.580.951.364
|% 8,93
|
|THYAO
|145,30
|6.421.058.463
|% 3,12
|
|TCELL
|40,28
|4.430.128.603
|% 6,34
|
|PETKM
|20,24
|3.764.827.252
|% 1,40
|
|TTKOM
|26,46
|3.498.795.593
|% 7,74
|
|EKGYO
|9,51
|6.580.951.364
|% 8,93
|
|YKBNK
|12,01
|2.812.282.790
|% 1,69
|
|PETKM
|20,24
|3.764.827.252
|% 1,40
|
|ISCTR
|13,10
|2.345.991.491
|% 2,58
|
|AKFGY
|5,60
|908.259.951
|% 6,06
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7191
|18,7230
|% 0,11
|
|Euro
|19,9936
|20,0134
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,4955
|22,6083
|% -0,20
|
|Frank
|20,1765
|20,2981
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9647
|4,9896
|% 0,08
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,56
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.442
|7.502
|69,00
|
|Yarım
|3.604
|3.667
|34,00
|
|Çeyrek
|1.808
|1.834
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,43
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
17:05
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17:20YYAPI
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17:17GARFA
Yüzde 6.11 oranında artışla 28.46 lira fiyatla işlem gören hissede 275, 138 adet işlem
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17:16XU050
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17:16
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17:16
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