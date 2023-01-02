VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.01.2023 15:43
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27/12/2022 tarih ve KYD-30761 sayılı izni doğrultusunda, 16.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak değişikliklere ilişkin Katılımcılara Duyuru Metni ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092187
BIST
17:065.652
En Yüksek
|Değişim
|: 2,58%
|| 142,35
|Açılış
|: 5.568
|
|Önceki Kapanış
|: 5.509
|
5.660
En Düşük
5.568
17:0618,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0206
|Açılış
|: 18,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8600
|
18,8102
En Düşük
18,6356
17:0620,0251
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1500
|
20,1252
En Düşük
19,9301
17:061.098,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,40
|Açılış
|: 1.098,98
|
|Önceki Kapanış
|: 1.096,58
|
1.103,22
En Düşük
1.093,27
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BFREN
|4.323,00
|21.269.160
|% 10,00
|
|EGEEN
|6.812,30
|605.331.514
|% 10,00
|
|POLTK
|1.540,00
|16.258.212
|% 10,00
|
|KONYA
|3.773,00
|154.996.963
|% 10,00
|
|ULUSE
|258,50
|30.554.593
|% 10,00
|
|COSMO
|110,00
|2.465.788
|% -8,18
|
|UMPAS
|6,85
|2.442.992
|% -7,43
|
|OTTO
|99,50
|214.397
|% -7,01
|
|ORMA
|70,10
|624.483
|% -6,66
|
|KUVVA
|49,00
|1.031.677
|% -6,31
|
|EREGL
|42,26
|7.596.409.652
|% 2,42
|
|EKGYO
|9,52
|6.611.257.631
|% 9,05
|
|THYAO
|145,40
|6.424.047.901
|% 3,19
|
|ASELS
|64,20
|5.309.267.959
|% 3,30
|
|TCELL
|40,16
|4.442.182.708
|% 6,02
|
|EKGYO
|9,52
|6.611.257.631
|% 9,05
|
|DOHOL
|11,34
|2.581.806.075
|% 7,18
|
|YKBNK
|12,02
|2.824.432.918
|% 1,78
|
|PETKM
|20,24
|3.791.259.084
|% 1,40
|
|EREGL
|42,26
|7.596.409.652
|% 2,42
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7191
|18,7230
|% 0,11
|
|Euro
|19,9936
|20,0134
|% -0,07
|
|Sterlin
|22,4942
|22,6070
|% -0,20
|
|Frank
|20,1726
|20,2942
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9639
|4,9888
|% 0,06
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.826
|1,42
|
|Altın Gr.
|1.098
|1.099
|2,73
|
|Cumhuriyet
|7.411
|7.523
|42,00
|
|Tam
|7.447
|7.507
|74,00
|
|Yarım
|3.606
|3.669
|36,00
|
|Çeyrek
|1.809
|1.835
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,02
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,42
|14,46
|0,06
|
|B. Petrol
|86,00
|86,00
|2,54
|
Seans Raporu
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