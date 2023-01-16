VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-325.07-30761 sayılı izni çerçevesinde, 16.01.2023 itibariyle gerçekleşen tanıtım formu değişiklikleri ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102703BIST