VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı ile Fon Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 274 sayılı kararı doğrultusunda,Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fon pay alım satım işlemleri durdurulmuş olup, değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS/BEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk günün dikkate alınacaktır.Katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112411BIST