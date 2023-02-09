VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 18:57
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı ile Fon Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 159 sayılı kararı doğrultusunda,
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar fon pay alım satım işlemleri durdurulmuş olup, değerleme tarihi 08.02.2023 olan pay alım/satım talimatlarının (TEFAS/BEFAS'ta gerçekleşen işlemler dahil) gerçekleştirilmesinde değerleme tarihi olarak BIST Pay Piyasası'nın açıldığı ilk günün dikkate alınacaktır.
Katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112412
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0010
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0547
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -5,78
|Açılış
|: 1.129,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8223
|18,8360
|% 0,04
|
|Euro
|20,2228
|20,2365
|% 0,29
|
|Sterlin
|22,7589
|22,8730
|% 0,46
|
|Frank
|20,3418
|20,4644
|% -0,11
|
|Riyal
|5,0013
|5,0264
|% -0,03
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.866
|-10,23
|
|Altın Gr.
|1.129
|1.129
|-5,77
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.642
|7.706
|-60,00
|
|Yarım
|3.733
|3.771
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.867
|1.885
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,05
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|13,35
|13,37
|-0,14
|
|B. Petrol
|84,58
|84,58
|-0,52
|