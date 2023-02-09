VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı Uyarınca Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde ülkemizde yaşanan deprem dolayısıyla BIST Pay Piyasası'nın kapalı olması nedeniyle, 08.02.2023 tarihinden başlayarak söz konusu piyasa yeniden açılıncaya kadar işlemleri durdurulan fonlar arasında sayılmayan Para Piyasası Fonu'na ilişkin pay alım satım işlemlerinin sürdürülmesinin gerek Emeklilik Yatırım Fonları'nın plan nezdinde birbirine bağlı işlem gerçekleştiriyor olmaları, gerekse mevcut sistemsel alt yapının tüm fonların eş zamanlı işlem gerçekleştirmelerine yönelik dizayn edilmiş olmasından ötürü, teknik olarak mümkün olamadığı değerlendirilmiştir.Bu nedenle, Fon Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 275 sayılı kararı doğrultusundaEmeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in Olağanüstü Durumlar'ı düzenleyen 27. Maddesi doğrultusunda, mevcut durumun olağan üstü bir durum olarak değerlendirilmesine,Para Piyasası Fonu'na ilişkin pay alım satım işlemlerinin oluşan olağan üstü durum neticesinde Kurul kararı ile işlemleri durdurulan diğer fonlarda olduğu gibi piyasa yeniden açılıncaya dek durdurulmasına,İşlemlerin durdurulduğu süre boyunca, mevzuat hükümleri çerçevesinde iki iş günlük süre zarfında yatırıma yönlendirilemeyecek katkı payları nedeniyle katılımcıların uğrayacağı gelir kayıplarının tazminine ilişkin olarak, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın (eski adıyla Hazine Müsteşarlığı'nın) 09.05.2008 tarih ve 2008/23 sayılı Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Yer Alan Bazı Hususlarin Açıklanmasına İlişkin Sektör Duyurusu'nun III. Yatırıma Yönlendirme ve Cezai sorumluluk maddesinin 2. Fıkrasında yer verilen "Şirket, katkı paylarının yatırıma yönlendirilmesi … yükümlülüklerini belirlenen süreler içinde gereği gibi yerine getirmediği takdirde … katılımcının dahil olacağı fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin iki katı tutarında gecikme cezası uygular ve bu tutar katılımcının hesabına ilâve edilir." hükmünün, katılımcılar lehine "fonun ilgili döneme ait pozitif getirisinin üç katı tutarında gecikme cezası uygular ve bu tutar katılımcının hesabına ilâve edilir." şeklinde uygulanmasına,Konuya ilişkin durum ve alınan kararların, KAP'ta ilan edilerek katılımcıların bilgilendirilmesine,Yine konuya ilişkin durum ve alınan kararların Kurul'a, Takasbank'a ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı SEDDK'na bildirilmesine karar verilmiştir.Konuyu katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112413BIST