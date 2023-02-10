VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.02.2023 16:44
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon Kurulu'un 10.02.2023 tarih ve 276 sayılı kararı doğrultusunda,
Kurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı sonrası Fon Kurulu'nun almış olduğu 09.02.2023 tarih ve 275 sayılı kararda yer alan, olağanüstü durum neticesinde işlemlerin durdurulmasına ilişkin hüküm ile işlemlerin durdurulduğu süre boyunca, mevzuat hükümleri çerçevesinde iki iş günlük süre zarfında yatırıma yönlendirilemeyecek katkı paylarına ilişkin uygulama esaslarına ilişkin hükümlerin yine Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/173 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'da yer alan "08.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı Kurul Kararı'nın (B) bendinin tüm emeklilik yatırım fonları için uygulanmasına karar verilmiştir." Şeklindeki kararı nedeniyle, Düzenleyici Kuruluş tarafından işlemlerinin durdurulması neticesinde geçersiz hale geldiği karara bağlanmış olup,
Konuyu katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112701
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
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4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0038
|Açılış
|: 19,0280
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0750
|
18,8439
En Düşük
18,8065
10:4220,1063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1181
|Açılış
|: 20,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5700
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20,2593
En Düşük
20,0886
10:421.124,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,77
|Açılış
|: 1.124,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.126,06
|
1.133,97
En Düşük
1.121,80
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AHGAZ
|80,00
|275.594.403
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8243
|18,8302
|% 0,00
|
|Euro
|20,0957
|20,1050
|% -0,59
|
|Sterlin
|22,6608
|22,7745
|% -0,35
|
|Frank
|20,2905
|20,4127
|% -0,14
|
|Riyal
|5,0042
|5,0293
|% 0,06
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-2,85
|
|Altın Gr.
|1.126
|1.126
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|7.600
|7.715
|-105,00
|
|Tam
|7.607
|7.672
|-23,00
|
|Yarım
|3.716
|3.754
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.858
|1.877
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,95
|21,98
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,05
|
|B. Petrol
|86,41
|86,41
|1,91
|