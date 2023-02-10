VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kurulu'un 10.02.2023 tarih ve 276 sayılı kararı doğrultusunda,Kurul Karar Organı'nın 08/02/2023 tarih ve 7/158 sayılı Kararı sonrası Fon Kurulu'nun almış olduğu 09.02.2023 tarih ve 275 sayılı kararda yer alan, olağanüstü durum neticesinde işlemlerin durdurulmasına ilişkin hüküm ile işlemlerin durdurulduğu süre boyunca, mevzuat hükümleri çerçevesinde iki iş günlük süre zarfında yatırıma yönlendirilemeyecek katkı paylarına ilişkin uygulama esaslarına ilişkin hükümlerin yine Kurul Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/173 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyuru'da yer alan "08.02.2023 tarih ve 2023/8 sayılı Kurul Bülteni'nde duyurulan 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı Kurul Kararı'nın (B) bendinin tüm emeklilik yatırım fonları için uygulanmasına karar verilmiştir." Şeklindeki kararı nedeniyle, Düzenleyici Kuruluş tarafından işlemlerinin durdurulması neticesinde geçersiz hale geldiği karara bağlanmış olup,Konuyu katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112701BIST