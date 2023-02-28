VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 16.02.2023 tarih ve 10/196 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda1- Fon portföyünde yer alabilecek varlık ve işlemler için belirlenmiş asgari ve azami sınırlamalar aşağıdaki şekilde değişmiştir.VARLIK ve İŞLEM TÜRÜAsgari %Azami %Bakanlıkça veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince ihraç edilen Türk Lirası cinsinden borçlanma araçları, gelir ortaklığı senetlerinde ve kira sertifikaları5070Türk Lirası Cinsinden Vadeli Mevduat, Katılma Hesabı, Borsada İşlem Görmesi Kaydıyla Bankalar Tarafından İhraç Edilen Borçlanma Araçları*20BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeksleri takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonları'nın Katılma Payları **1030BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylar**2040BIST Repo-Ters Repo Pazarında Gerçekleştirilen Ters Repo ve Takasbank Para Piyasası İşlemleri* Borsada işlem görmesi kaydıyla bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarında, kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetler fon portföyünün yüzde onbeşinden fazla yatırım yapılamaz.** BIST 30, BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST Katılım 30 endeksleri takip etmek üzere kurulan Borsa Yatırım Fonları'nın Katılma Payları ile BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki payların toplamı portföyün %50'sini aşamaz.Fonun yönetiminde aşağıdaki portföy sınırlamaları uygulanır:a) Tek bir bankada mevduat veya katılma hesabı olarak değerlendirilebilecek tutar fon portföyünün yüzde altısını aşamaz.b) Tek bir banka tarafından ihraç edilen borçlanma araçlarına fon portföyünün binde onbeşinden fazlası yatırılamaz.c) Tek bir ortaklık payına fon portföyünün yüzde beşinden fazla yatırım yapılamaz.Fonun yönetiminde, bu maddede belirtilen fon portföyüne alınacak varlıklara ilişkin oranlara ek olarak, Yönetmelik'te yer alan ve bu maddede belirtilmeyen diğer ilgili portföy sınırlamaları da dikkate alınır.2- Fon Karşılaştırma ölçütü, yeni portföy sınırlamalarına uyumun sağlandığı 17.02.2023 tarihinden geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde değişmiştir.%30 BIST-KYD DİBS Uzun Endeksi + %30 BIST-KYD DİBS Orta Endeksi + %20 BIST 100 Getiri Endeksi + %15 BIST 30 Getiri Endeksi + %5 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat (TL) EndeksiDeğişikliklere ilişkin tescil ve ilanın gerçekleşmesinin ardından, güncel İçtüzük, İzahname ve Tanıtım Formu yayımlanacak ve Fon Sürekli Bilgilendirme Formu'nda gerekli değişiklikler yapılacaktır.Katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117958BIST