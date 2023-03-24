VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.03.2023 19:43
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fonun Portföy Yönetim Şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliği nedeniyle, Hasan Rıfat TOPKAR'ın Portföy Yöneticisi görevinden azli ve Necdet KARACAN'ın Portföy Yöneticisi olarak atanması konusunda hazırlanan Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127943
BIST
18:055.032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -30,01
|Açılış
|: 5.079
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|Önceki Kapanış
|: 5.062
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5.117
En Düşük
5.000
18:0519,0766
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0509
|Açılış
|: 19,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3050
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19,2700
En Düşük
19,0024
18:0520,5417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0899
|Açılış
|: 20,7900
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|Önceki Kapanış
|: 20,9700
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En Düşük
20,4376
18:051.212,25
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|: -0,64%
|| -7,77
|Açılış
|: 1.212,25
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|Önceki Kapanış
|: 1.220,02
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1.234,12
En Düşük
1.210,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|9,13
|24.848.205
|% 10,00
|
|SANEL
|15,97
|14.243.199
|% 9,99
|
|BVSAN
|66,10
|513.606.545
|% 9,98
|
|AKFYE
|19,06
|57.644.016
|% 9,98
|
|GOKNR
|24,48
|2.045.780.230
|% 9,97
|
|PAMEL
|280,00
|72.632.243
|% -10,00
|
|POLTK
|1.925,30
|27.454.766
|% -10,00
|
|CANTE
|58,40
|447.338.819
|% -9,95
|
|IZINV
|23,12
|38.833.640
|% -8,98
|
|KUVVA
|44,00
|1.110.907
|% -7,56
|
|ASTOR
|63,90
|6.624.763.399
|% 2,49
|
|EREGL
|37,10
|4.685.264.970
|% 0,00
|
|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
|
|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
|% -2,26
|
|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
|
|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,0569
|19,0698
|% 0,23
|
|Euro
|20,5119
|20,5281
|% -0,50
|
|Sterlin
|23,2455
|23,3621
|% -0,29
|
|Frank
|20,6525
|20,7769
|% -0,16
|
|Riyal
|5,0606
|5,0860
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|-15,95
|
|Altın Gr.
|1.212
|1.212
|-7,80
|
|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.190
|8.299
|-40,00
|
|Yarım
|4.015
|4.061
|-20,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.030
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,12
|23,14
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,17
|0,03
|
|B. Petrol
|74,92
|74,92
|-0,99
|