VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFonun Portföy Yönetim Şirketi olan Oyak Portföy Yönetimi A.Ş.'de meydana gelen görev değişikliği nedeniyle, Hasan Rıfat TOPKAR'ın Portföy Yöneticisi görevinden azli ve Necdet KARACAN'ın Portföy Yöneticisi olarak atanması konusunda hazırlanan Değişiklik Bildirim Formu, ekte sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127946BIST