VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon Kurulu Üyesi Ali Kıvanç MANZAKOĞLU, iş değişikliği nedeniyle görevinden istifa etmiş olup, konuya ilişkin Değişiklik Bildirim Formu, Sermaye Piyasası Kurulu'na iletilmiştir.Konuyu katılımcılarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172218BIST