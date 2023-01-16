VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-325.07-30761 sayılı izni çerçevesinde, 16.01.2023 itibariyle gerçekleşen içtüzük değişiklikleri ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102693BIST