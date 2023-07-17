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VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük

17.07.2023 09:55
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük


VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 16.02.2023 tarih ve 10/196 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan değişklikler sonrası güncel içtüzük ekteki gibidir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172574


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