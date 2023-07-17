VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarT.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 16.02.2023 tarih ve 10/196 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan değişklikler sonrası güncel içtüzük ekteki gibidir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172574BIST