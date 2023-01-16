VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.12.2022 tarih ve E-12233903-325.07-30761 sayılı izni çerçevesinde, 16.01.2023 itibariyle gerçekleşen değişiklikler neticesinde güncel fon izahnamesi ekteki gibi olup, tescil ve ilana ilişkin eksik bilgiler, TTSG ilanı sonrası güncellenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102717BIST