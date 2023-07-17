VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname
17.07.2023 09:55
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.02.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun 14.02.2023 tarih ve 32104 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 16.02.2023 tarih ve 10/196 sayılı toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılan değişklikler sonrası güncel izahneme ekteki gibidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172576
BIST
'
12:206.562
En Düşük
|Değişim
|: 1,93%
|| 124,37
|Açılış
|: 6.502
|
|Önceki Kapanış
|: 6.438
|
6.477
En Yüksek
6.576
12:2026,2837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1584
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
26,3057
En Düşük
25,9266
12:2029,5256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1510
|Açılış
|: 20,9458
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9646
|
29,7772
En Düşük
29,0843
12:201.650,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 7,26
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler12:18
|INGRM
|634,70
|11.463.448
|% 10,00
|
|EUKYO
|8,25
|1.430.963
|% 10,00
|
|ATSYH
|55,00
|829.565
|% 10,00
|
|YEOTK
|109,00
|438.245.354
|% 9,99
|
|EUYO
|15,08
|6.271.672
|% 9,99
|
|GRNYO
|9,22
|14.089.104
|% -9,96
|
|AVGYO
|7,78
|4.590.661
|% -9,95
|
|PRZMA
|26,06
|16.545.437
|% -7,52
|
|MTRYO
|6,05
|7.101.211
|% -7,35
|
|BALAT
|15,30
|134.242
|% -6,42
|
|THYAO
|217,70
|4.648.151.583
|% 1,97
|
|ASELS
|73,00
|3.767.292.207
|% 5,04
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|SISE
|49,84
|2.510.087.883
|% 1,26
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|YKBNK
|14,00
|2.608.570.154
|% 0,65
|
|EKGYO
|8,33
|1.390.026.711
|% 1,09
|
|ZOREN
|3,70
|510.892.990
|% 2,49
|
|ISCTR
|14,71
|1.540.151.042
|% 1,52
|
|AKBNK
|25,88
|1.804.130.477
|% 4,52
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,2537
|26,2653
|% 0,54
|
|Euro
|29,5060
|29,5129
|% 0,47
|
|Sterlin
|34,2635
|34,4353
|% 0,49
|
|Frank
|30,4668
|30,6504
|% 0,91
|
|Riyal
|6,9750
|7,0099
|% 0,45
|
|12:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.955
|-0,48
|
|Altın Gr.
|1.650
|1.650
|7,64
|
|Cumhuriyet
|10.970
|11.135
|19,00
|
|Tam
|10.642
|10.837
|54,00
|
|Yarım
|5.321
|5.444
|27,00
|
|Çeyrek
|2.669
|2.722
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,81
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|80,20
|80,20
|0,33
|
Seans Raporu
12:18
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12:30XU100
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Yüzde 8.95 oranında artışla 96.75 lira fiyatla işlem gören hissede 402, 957 adet işlem
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12:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, TOASO, ARCLK
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12:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 119, 74 artarak (% 2.07 ) 5, 903
-
12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MIPAZ, RYSAS, GESAN, ALMAD, ATSYH, EUYO, MARKA, SOKE, PASEU, INGRM