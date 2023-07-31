VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu
31.07.2023 16:57
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Bağımsız Denetimden Geçmiş 2023Q2 Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177370
BIST
'
17:257.209
En Düşük
|Değişim
|: 2,01%
|| 142,07
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
17:2526,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0534
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
17:2529,7215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0836
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5715
17:251.703,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,77
|Açılış
|: 1.703,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler17:25
|ALFAS
|841,50
|1.418.869.400
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|380.177.677
|% 10,00
|
|SMRTG
|64,35
|589.518.587
|% 10,00
|
|CWENE
|286,10
|704.309.140
|% 10,00
|
|YEOTK
|150,70
|400.390.826
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|371.277.632
|% -10,00
|
|OYAYO
|36,52
|13.628.570
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|3.949.445
|% -9,96
|
|ITTFH
|4,48
|383.601.261
|% -8,94
|
|DGGYO
|46,24
|225.878.111
|% -8,25
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|THYAO
|235,20
|8.096.721.357
|% 0,09
|
|ASTOR
|111,40
|6.641.133.296
|% 9,97
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|KRDMD
|25,40
|5.785.254.580
|% 6,99
|
|EKGYO
|8,78
|4.984.640.539
|% 3,29
|
|YKBNK
|14,08
|6.598.124.274
|% 0,93
|
|ZOREN
|4,31
|1.408.616.883
|% 6,16
|
|EREGL
|41,70
|11.619.278.721
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,07
|3.931.427.916
|% 0,13
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9237
|26,9299
|% 0,20
|
|Euro
|29,7121
|29,7215
|% 0,28
|
|Sterlin
|34,5101
|34,6831
|% 0,25
|
|Frank
|30,9185
|31,1048
|% 0,47
|
|Riyal
|7,1559
|7,1917
|% 0,18
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|8,04
|
|Altın Gr.
|1.706
|1.706
|13,11
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.088
|11.175
|32,00
|
|Yarım
|5.548
|5.613
|16,00
|
|Çeyrek
|2.774
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,77
|24,79
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,41
|
|B. Petrol
|84,97
|84,97
|0,56
|
Seans Raporu
17:25
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17:38XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 12 artarak (% 1.92 ) 6, 436
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17:38
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HUNER, ZEDUR, MRSHL, FZLGY, SAYAS, SMRTG, INGRM, ULUSE, FMIZP, ATAKP