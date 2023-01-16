VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu









VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Tanıtım Formu )TürkçeTanıtım FormuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGüncel Tanıtım Formuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102726BIST