VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor
28.04.2023 15:49
VIENNALIFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Yıllık Rapor )
Türkçe
Yıllık Rapor
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
2022 Yıllık Rapor ve Ekleri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1142841
BIST
16:184.712
En Yüksek
|Değişim
|: -1,63%
|| -78,13
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.697
16:1819,4612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0370
|Açılış
|: 20,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
16:1821,4316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0280
|Açılış
|: 22,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
16:181.242,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,49
|Açılış
|: 1.242,02
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.244,83
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler16:16
|ULAS
|14,42
|10.367.167
|% 9,99
|
|GOODY
|13,98
|15.248.587
|% 9,99
|
|AVHOL
|16,21
|13.742.785
|% 9,97
|
|PAGYO
|26,48
|19.306.760
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|2.719.735
|% 9,96
|
|VKING
|30,60
|642.865
|% -10,00
|
|IHAAS
|171,60
|6.502.112
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,42
|70.378.301
|% -9,89
|
|CEMTS
|39,36
|200.019.414
|% -9,52
|
|IMASM
|27,82
|594.686.965
|% -8,55
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|CVKMD
|189,50
|2.268.977.319
|% 2,16
|
|THYAO
|130,30
|1.687.626.370
|% -0,38
|
|KOPOL
|51,60
|1.676.594.897
|% 0,49
|
|KONTR
|135,20
|1.274.948.727
|% -6,24
|
|EREGL
|33,66
|3.246.244.801
|% 3,19
|
|EKGYO
|6,15
|530.804.201
|% -0,97
|
|YKBNK
|9,69
|663.019.265
|% -2,52
|
|KOZAL
|19,11
|1.175.698.484
|% -2,50
|
|AKBNK
|16,58
|1.002.068.599
|% -2,47
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4470
|19,4506
|% 0,14
|
|Euro
|21,4252
|21,4565
|% 0,25
|
|Sterlin
|24,2604
|24,3820
|% 0,15
|
|Frank
|21,6957
|21,8264
|% 0,22
|
|Riyal
|5,1700
|5,1959
|% 0,05
|
|16:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.986
|1.986
|-1,65
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.241
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|9.006
|9.143
|10,00
|
|Tam
|9.101
|9.322
|40,00
|
|Yarım
|4.442
|4.565
|27,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.289
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,91
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|15,53
|15,55
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,92
|78,92
|0,70
|
Seans Raporu
16:16
daha fazla
-
16:31KONTR
Yüzde -6.31 oranında düşüşle 135.10 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 036, 853 adet işlem
-
16:29ANHYT
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 15.28 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 024, 947 adet işlem
-
16:28ITTFH
Yüzde -5.80 oranında düşüşle 3.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 547, 734 adet işlem
-
16:27XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 37 kaybederek (% -1.34 ) 5, 189
-
16:27
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, CVKMD, THYAO