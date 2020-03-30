***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
30.03.2020 12:00
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamızın 2019 yılı faaliyet raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833187
BIST
14:2987.960
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -165,20
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
14:296,5464
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 0,0970
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
6,5494
En Düşük
6,4403
14:297,2399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0550
|Açılış
|: 0,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 0,0000
|
7,2445
En Düşük
7,1420
14:29341,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 3,06
|Açılış
|: 341,12
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,25
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|0,66
|27.872.977
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.095.036
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.208.777
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.724.778
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.687.421
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|289.684
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|301.217
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|ETILR
|1,72
|110.648
|% -8,99
|
|THYAO
|8,65
|449.687.181
|% -2,37
|
|PGSUS
|31,60
|328.439.399
|% -8,51
|
|SASA
|7,74
|252.484.956
|% 6,61
|
|TSPOR
|2,72
|175.739.712
|% 5,02
|
|IHLGM
|0,95
|127.796.479
|% 5,56
|
|IHLGM
|0,95
|127.796.479
|% 5,56
|
|TSPOR
|2,72
|175.739.712
|% 5,02
|
|THYAO
|8,65
|449.687.181
|% -2,37
|
|YKBNK
|1,88
|87.758.626
|% 0,00
|
|IHYAY
|0,66
|27.872.977
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,0646
|8,1051
|% 0,79
|
|Frank
|6,7882
|6,8291
|% 0,45
|
|Riyal
|1,7312
|1,7399
|% 1,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.625
|1.626
|-2,89
|
|Altın Gr.
|341
|341
|2,79
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,08
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|2,94
|2,95
|-0,05
|
|B. Petrol
|26,33
|26,33
|-1,62
|