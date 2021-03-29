***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
29.03.2021 16:36
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı faaliyet raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921497
BIST
16:301.392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 10,33
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:308,1845
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1042
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:309,6530
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0913
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:30453,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 3,33
|Açılış
|: 453,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:30
|TRILC
|50,40
|179.984.564
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.952.769
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.563.602
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.187.635
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|27,14
|3.449.670
|% -7,94
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,91
|1.427.376.278
|% 4,86
|
|GARAN
|6,91
|1.309.578.314
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,52
|907.302.456
|% 8,51
|
|EKGYO
|1,99
|804.737.369
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|566.606.386
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|804.737.369
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,91
|1.427.376.278
|% 4,86
|
|GARAN
|6,91
|1.309.578.314
|% 0,44
|
|BJKAS
|7,52
|907.302.456
|% 8,51
|
|DOHOL
|3,30
|354.845.748
|% 1,85
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1787
|8,1845
|% 1,29
|
|Euro
|9,6395
|9,6530
|% 0,95
|
|Sterlin
|11,2840
|11,3406
|% 1,56
|
|Frank
|8,6840
|8,7363
|% 1,34
|
|Riyal
|2,1757
|2,1866
|% 1,28
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-15,03
|
|Altın Gr.
|454
|454
|3,85
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|33,00
|
|Tam
|2.985
|3.062
|35,00
|
|Yarım
|1.443
|1.481
|16,93
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,47
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,54
|6,55
|0,04
|
|B. Petrol
|64,12
|64,12
|-0,31
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:46VESBE
Yüzde 4.29 oranında artışla 57.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 503, 382 adet işlem
-
16:45BJKAS
Yüzde 8.23 oranında artışla 7.50 lira fiyatla işlem gören hissede 127, 392, 037 adet işlem
-
16:43XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 13, 823.00 milyon TL de
-
16:42ALGYO
Yüzde 4.42 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 044, 758 adet işlem
-
16:41AKCNS
Yüzde 9.92 oranında artışla 20.72 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 953 adet işlem