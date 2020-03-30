***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
30.03.2020 12:14
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamızın 2019 yılı faaliyet raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833191
BIST
15:0788.093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -31,93
|Açılış
|: 87.937
|
|Önceki Kapanış
|: 88.125
|
88.456
En Düşük
86.815
15:076,5720
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 0,1226
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,5743
En Düşük
6,4403
15:077,2533
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0684
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,2682
En Düşük
7,1420
15:07342,40
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 4,34
|Açılış
|: 342,40
|
|Önceki Kapanış
|: 338,06
|
342,87
En Düşük
335,69
BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|6,60
|11.160.813
|% 10,00
|
|TIRE
|5,72
|27.283.515
|% 10,00
|
|MARKA
|0,88
|5.426.285
|% 10,00
|
|AYCES
|10,60
|1.734.085
|% 9,96
|
|SKTAS
|2,32
|5.694.862
|% 9,95
|
|GLRYH
|2,16
|293.449
|% -10,00
|
|RTALB
|5,19
|306.459
|% -9,90
|
|UZERB
|2,31
|135.573
|% -9,77
|
|MTRYO
|3,88
|3.174.475
|% -9,13
|
|MMCAS
|0,81
|13.056
|% -8,99
|
|THYAO
|8,67
|481.759.680
|% -2,14
|
|ASELS
|23,40
|397.057.674
|% 1,21
|
|PGSUS
|31,58
|344.155.669
|% -8,57
|
|GARAN
|8,01
|295.355.033
|% 1,65
|
|SASA
|7,93
|283.368.393
|% 9,23
|
|IHLGM
|0,95
|139.986.570
|% 5,56
|
|IHLAS
|0,48
|49.269.758
|% 2,13
|
|GSRAY
|1,94
|161.240.503
|% 0,52
|
|TSPOR
|2,72
|181.903.629
|% 5,02
|
|THYAO
|8,67
|481.759.680
|% -2,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1402
|8,1810
|% 1,73
|
|Frank
|6,8392
|6,8804
|% 1,20
|
|Riyal
|1,7430
|1,7517
|% 1,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|342
|342
|3,89
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş Gr.
|2,95
|2,96
|-0,04
|