***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
29.03.2021 16:36
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar
Bankamızın 2020 yılı faaliyet raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921496
BIST
16:281.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 8,82
|Açılış
|: 1.386
|
|Önceki Kapanış
|: 1.382
|
1.399
En Düşük
1.382
16:288,1816
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 0,1013
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0200
|
8,2048
En Düşük
8,0015
16:289,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,0873
|Açılış
|: 9,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,6754
En Düşük
9,4521
16:28453,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,57
|Açılış
|: 453,70
|
|Önceki Kapanış
|: 450,13
|
454,95
En Düşük
444,09
BIST En Aktif Hisseler16:26
|TRILC
|50,40
|179.980.633
|% 10,00
|
|KRTEK
|17,60
|30.944.585
|% 10,00
|
|AYES
|12,87
|625.352
|% 10,00
|
|LUKSK
|73,20
|5.561.845
|% 9,99
|
|SAYAS
|27,78
|62.098.184
|% 9,98
|
|UMPAS
|2,18
|1.041.392
|% -9,92
|
|METUR
|27,04
|3.438.539
|% -8,28
|
|KERVN
|0,70
|604.025
|% -7,89
|
|UFUK
|19,60
|255.677
|% -7,20
|
|VAKKO
|13,96
|11.029.215
|% -7,00
|
|KRDMD
|6,90
|1.425.972.104
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.309.066.682
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,47
|902.582.655
|% 7,79
|
|EKGYO
|1,99
|804.507.388
|% 7,57
|
|PETKM
|5,65
|564.973.192
|% 3,86
|
|EKGYO
|1,99
|804.507.388
|% 7,57
|
|KRDMD
|6,90
|1.425.972.104
|% 4,70
|
|GARAN
|6,90
|1.309.066.682
|% 0,29
|
|BJKAS
|7,47
|902.582.655
|% 7,79
|
|DOHOL
|3,30
|354.768.983
|% 1,85
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1728
|8,1816
|% 1,25
|
|Euro
|9,6329
|9,6490
|% 0,91
|
|Sterlin
|11,2938
|11,3504
|% 1,65
|
|Frank
|8,6887
|8,7410
|% 1,40
|
|Riyal
|2,1771
|2,1880
|% 1,35
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-9,42
|
|Altın Gr.
|454
|454
|4,09
|
|Cumhuriyet
|3.001
|3.046
|32,00
|
|Tam
|2.986
|3.063
|36,66
|
|Yarım
|1.443
|1.482
|17,74
|
|Çeyrek
|724
|741
|8,87
|
|Gümüş.Ons
|24,86
|24,89
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,56
|0,04
|
|B. Petrol
|64,09
|64,09
|-0,34
|
Seans Raporu
16:26
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