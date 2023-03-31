***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
31.03.2023 18:17
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Bankamızın 2022 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130499
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1874
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8863
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0521
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.219,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.219,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1813
|19,1874
|% 0,10
|
|Euro
|20,8494
|20,8863
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,6145
|23,7329
|% -0,27
|
|Frank
|20,8948
|21,0207
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0953
|5,1208
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.976
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.229
|8.328
|10,00
|
|Yarım
|4.034
|4.075
|5,00
|
|Çeyrek
|2.017
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,10
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,87
|14,89
|0,15
|
|B. Petrol
|79,77
|79,77
|1,17
|