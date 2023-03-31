***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
31.03.2023 18:19
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
31/03/2023
Karar Sayısı
1474
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Bankamızın 2022 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130506
BIST
17:594.813
En Yüksek
|Değişim
|: -1,70%
|| -83,14
|Açılış
|: 4.876
|
|Önceki Kapanış
|: 4.896
|
4.882
En Düşük
4.791
17:5919,1875
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0199
|Açılış
|: 19,4380
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,3439
En Düşük
19,1514
17:5920,8743
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0641
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,1400
|
21,1194
En Düşük
20,8271
17:591.219,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,17
|Açılış
|: 1.219,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.220,72
|
1.231,83
En Düşük
1.217,03
BIST En Aktif Hisseler17:59
|DERIM
|10,69
|64.061.153
|% 9,98
|
|EKSUN
|86,50
|44.792.122
|% 9,98
|
|OYLUM
|3,64
|43.102.479
|% 9,97
|
|OYAYO
|10,61
|7.866.621
|% 9,95
|
|ONCSM
|175,80
|91.880.480
|% 9,94
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|ALFAS
|283,50
|1.182.758.542
|% -10,00
|
|ISKUR
|675.000,00
|675.000
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.566.415
|% -9,98
|
|DGGYO
|42,94
|4.174.369
|% -9,98
|
|ASTOR
|52,85
|2.985.954.248
|% -1,40
|
|KOZAL
|21,60
|2.957.247.315
|% 3,15
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|TUPRS
|530,10
|2.525.732.555
|% -1,65
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|SKBNK
|2,57
|896.008.903
|% 9,83
|
|ISCTR
|12,97
|2.806.080.016
|% -4,07
|
|ALBRK
|2,90
|509.149.349
|% 3,20
|
|YKBNK
|9,57
|1.356.369.036
|% -3,43
|
|AKFYE
|17,10
|2.485.991.224
|% -10,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1818
|19,1885
|% 0,11
|
|Euro
|20,8463
|20,8835
|% -0,26
|
|Sterlin
|23,6116
|23,7300
|% -0,28
|
|Frank
|20,8943
|21,0201
|% -0,05
|
|Riyal
|5,0949
|5,1204
|% 0,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.976
|1.976
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.220
|1.220
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|8.241
|8.366
|84,00
|
|Tam
|8.231
|8.331
|13,00
|
|Yarım
|4.035
|4.076
|6,00
|
|Çeyrek
|2.018
|2.038
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,11
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,15
|
|B. Petrol
|79,76
|79,76
|1,16
|