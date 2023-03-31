***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet Raporu Sorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFaaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi31/03/2023Karar Sayısı1474SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk BeyanıBankamızın 2022 Yılı Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluk Beyanı ekte yer almaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1130506BIST