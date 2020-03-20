***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
20.03.2020 11:55
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihin sehven yanlış bildirilmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımıza KAP bildirim sisteminde onay verirken Bağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihi sehven 01 Ocak - 31 Aralık 2019 yerine 01 Ocak - 31 Aralık 2018 olarak bildirmiştir.
Bağımsız Denetim Görüşü'ndeki ilgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830976
BIST
13:0987.699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,94%
|| 2.504,01
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
86.941
13:096,5000
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0443
|Açılış
|: 6,5110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5489
En Düşük
6,4561
13:096,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0189
|Açılış
|: 6,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0307
En Düşük
6,9588
13:09314,46
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 4,44
|Açılış
|: 314,46
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|ASUZU
|7,59
|1.899.883
|% 10,00
|
|DOCO
|254,10
|3.125.304
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|8.177
|% 10,00
|
|BURVA
|12,65
|10.109
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.958,00
|658.766
|% 10,00
|
|IHGZT
|3,33
|38.557
|% -6,46
|
|MERIT
|12,05
|3.723
|% -5,86
|
|BOLUC
|3,13
|7.118.615
|% -2,19
|
|UZERB
|1,43
|30.453
|% -2,05
|
|TTRAK
|40,90
|699.897
|% -1,92
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|THYAO
|8,17
|245.317.943
|% 2,90
|
|ASELS
|21,64
|230.723.407
|% 2,56
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|ODAS
|1,23
|92.309.471
|% 4,24
|
|TSPOR
|2,18
|141.091.588
|% -0,46
|
|YKBNK
|1,95
|122.269.268
|% 2,63
|
|GARAN
|7,76
|369.966.249
|% 2,37
|
|ISFIN
|3,10
|130.593.650
|% 8,39
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6248
|7,6630
|% 1,74
|
|Frank
|6,5802
|6,6198
|% -0,46
|
|Riyal
|1,7252
|1,7339
|% -0,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.503
|1.504
|31,69
|
|Altın Gr.
|315
|315
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.093
|2.124
|20,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,28
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,10
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,05
|
|Gümüş.Ons
|12,83
|12,88
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|2,69
|2,69
|0,15
|
|B. Petrol
|30,91
|30,91
|2,44
|