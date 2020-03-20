***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/03/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya DipnotlarDeğişikliğin NedeniBağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihin sehven yanlış bildirilmiş olmasıDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiAçıklamalarŞirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımıza KAP bildirim sisteminde onay verirken Bağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihi sehven 01 Ocak - 31 Aralık 2019 yerine 01 Ocak - 31 Aralık 2018 olarak bildirmiştir.Bağımsız Denetim Görüşü'ndeki ilgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830976BIST