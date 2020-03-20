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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği

20.03.2020 11:55
GÜNCEL HABERLER



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/03/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
-
Değişikliğin Nedeni
Bağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihin sehven yanlış bildirilmiş olması
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
-
Açıklamalar

Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Denetimini gerçekleştiren Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., 31.12.2019 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımıza KAP bildirim sisteminde onay verirken Bağımsız Denetim Görüşü'nde son paragraf birinci maddede geçen tarihi sehven 01 Ocak - 31 Aralık 2019 yerine 01 Ocak - 31 Aralık 2018 olarak bildirmiştir.
Bağımsız Denetim Görüşü'ndeki ilgili kısım düzeltilerek KAP'ta tekrar yayınlanacaktır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830976


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Altın Gr. 315 315 5,28  
Cumhuriyet 2.093 2.124 20,00  
Tam 2.087 2.141 33,28  
Yarım 1.009 1.036 16,10  
Çeyrek 506 518 8,05  
Gümüş.Ons 12,83 12,88 0,74  
Gümüş Gr. 2,69 2,69 0,15  
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