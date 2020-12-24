Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

24.12.2020 15:09



***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
22/12/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Tarih
31/12/2020
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9. Esas sözleşme değişikliği, 10. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi atanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.12.2020 tarihi, Perşembe günü saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mevcut Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda verilen gündem uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 
2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 
3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 
4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 
5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 
6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 
7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 
8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 
9. Esas sözleşme değişikliği,
10. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi atanması, 
11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 
12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 
13. Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894761


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:041.426
Değişim :  0,58% |  8,27
Açılış :  1.420  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.428 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler15:04
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BRSAN 33,66 292.075.792 % 10,00  
BASCM 12,65 583.575 % 10,00  
POLTK 405,30 2.125.799 % 9,99  
ECZYT 28,46 92.140.843 % 9,97  
SNKRN 16,33 1.334.635 % 9,97  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Dolar 7,5680 7,5713 % -0,91  
Euro 9,2286 9,2371 % -1,00  
Sterlin 10,2568 10,3082 % -0,33  
Frank 8,4859 8,5371 % -0,99  
Riyal 2,0118 2,0219 % -0,90  
daha fazla
15:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.876 1.877 3,73  
Altın Gr. 457 457 -3,30  
Cumhuriyet 3.029 3.075 -15,00  
Tam 3.014 3.090 -15,08  
Yarım 1.457 1.495 -7,29  
Çeyrek 731 747 -3,65  
Gümüş.Ons 25,76 25,80 0,17  
Gümüş Gr. 6,28 6,29 -0,01  
B. Petrol 50,95 50,95 -0,29  
Seans Raporu 15:04
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru