***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/12/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih31/12/2020Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9. Esas sözleşme değişikliği, 10. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi atanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamızın, 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 31.12.2020 tarihi, Perşembe günü saat 10:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mevcut Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda verilen gündem uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir:1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,9. Esas sözleşme değişikliği,10. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi atanması,11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,13. Dilekler ve kapanış.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894761BIST