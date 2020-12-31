***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.12.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi22/12/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2019-31.12.2019Tarih31/12/2020Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2019 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2019 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2019 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2020 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9. Esas sözleşme değişikliği, 10. Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesi üyesi atanması, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2019 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2019 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.Pay sahiplerinin talepleri üzerine Yönetim Kurulunun yedi üyeden oluşmasına, toplantıda hazır bulunan ve yönetim kurulu üyeliğini kabul ettiğini beyan eden Öztürk Oran, Burhan Ersoy, Servet Bayındır, Osman Çelik, İlhan Albayrak, Mustafa Erdoğmuş ve İkram Göktaş?ın üç yıl süreyle görev yapmak üzere yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliğiyle karar verildi. 6.2019 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 7.2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 9.Ana sözleşme tadil metni müzakere edildi, müzakere sonucunda imza altına alınarak genel kurul tutanağına ek yapılan tadil metninde belirtilen şekilde ana sözleşmenin değiştirilmesine oybirliği ile karar verildi. 10.Bankamız Faizsiz Bankacılık Danışma Komitesinde, BDDK tarafından olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla, seçilen komite üyesi Prof. Dr. Mürteza Bedir?in üyeliğinin onaylanmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. 11.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2020 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 31.12.2020 tarihi itibarıyla yapılan 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896031BIST