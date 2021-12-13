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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

13.12.2021 15:41
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
19/11/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Tarih
15/12/2021
Saati
14:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunın okunması ve müzakeresi, 3. 2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6. 2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7. 2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11. Dilekler ve kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın, 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının, 15.12.2021 tarihi, Çarşamba günü saat 14:00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde mevcut Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Genel Müdürlük binasında aşağıda verilen gündem uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir:
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2.2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunın okunması ve müzakeresi,
3.2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4.2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.2020 yılı faaliyetlerinden dolayı mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6.2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi,
7.2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması,
8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi,
9.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
10.Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
11.Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982902


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Yarım 2.585 2.660 50,12  
Çeyrek 1.297 1.330 25,06  
Gümüş.Ons 22,27 22,30 0,11  
Gümüş Gr. 10,06 10,07 0,16  
B. Petrol 74,97 74,97 -0,18  
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