***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.12.2021, 15.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi19/11/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2020-31.12.2020Tarih15/12/2021Saati14:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.2020 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunın okunması ve müzakeresi, 3.2020 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2020 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.2020 yılı faaliyetlerinden dolayı mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6.2020 yılı karının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7.2021 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9.Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 10.Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 11.Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi. 2.2020 yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi. 3.2020 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4.Yapılan oylama sonucunda mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyeleri 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı katılanların oybirliği ile ibra edildi. 5.2020 yılı kârının dağıtımına ve kullanım şekline ilişkin Yönetim Kurulu'nun teklif kararı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 6.2020 yılı hesap dönemini kapsayacak şekilde Bankamızın finansal tablolarını denetlemek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Ernst&Young Global Limited üye şirketi) 'nin seçilmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi. 7.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildi. 8.Toplantı başkanlığı ve hissedarlar tarafından başarılar dilenerek 2021 yılı faaliyetlerinin Banka için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi20/12/2021AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 15.12.2021 tarihinde yapılan 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 20.12.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984752BIST