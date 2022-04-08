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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

08.04.2022 10:34
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2022, 25.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
07/03/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2021-31.12.2021
Tarih
25/03/2022
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2.2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2021 yılı Finansal tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 6.2021 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 7.2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 9.Esas Sözleşme değişikliği, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 11.Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12.Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 13.Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2.2021 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2021 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4.2021 yılı Finansal tabloları okundu, müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile kabul edildi, 5.2021 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası hususu müzakere edildi, 6.2021 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 7.2022 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi hususu müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile karara bağlandı, 8.Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 9.Esas Sözleşme değişikliği müzakere edildi, 10. Yönetim Kurulu üyelerinin üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesine karar verildi, 11.Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 12.Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nun 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine karar verildi, 13.Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
07/04/2022
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 25.03.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 07.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1017703


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