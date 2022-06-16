***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.06.2022 17:35
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
16/06/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
22/06/2022
Saati
10:00
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Haziran ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması,
3. Dilekler ve kapanış,
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037748
BIST