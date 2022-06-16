***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi16/06/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih22/06/2022Saati10:00AdresiSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Haziran ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2. İhtiyari yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması,3. Dilekler ve kapanış,Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037748BIST