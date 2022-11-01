***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
01.11.2022 16:19
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/10/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
09/11/2022
Saati
09:30
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3.Danışma Komitesi üyelerinin belirlenmesi, 4.Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Kasım ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması,
3. Danışma Komitesi üyelerinin belirlenmesi,
4. Dilekler ve kapanış,
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075910
BIST