***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
09.11.2022 16:12
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/10/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/11/2022
Saati
09:30
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3.Danışma Komitesi üyelerinin belirlenmesi, 4.Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi, 3.Danışma Komitesi üyeleri belirlendi, 4.Dilekler sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/11/2022
Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 09/11//2022 tarihi itibarıyla yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078569
BIST
17:524.366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 5,35
|Açılış
|: 4.370
|
|Önceki Kapanış
|: 4.360
|
4.427
En Düşük
4.333
17:5218,6006
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0780
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6092
En Düşük
18,4972
17:5218,7101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0475
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7821
En Düşük
18,6318
17:521.023,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,67
|Açılış
|: 1.023,75
|
|Önceki Kapanış
|: 1.020,08
|
1.026,49
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler17:52
|HEKTS
|36,08
|2.595.421.282
|% 10,00
|
|BARMA
|84,15
|94.242.583
|% 10,00
|
|ULUSE
|173,80
|21.795.043
|% 10,00
|
|ODAS
|9,79
|2.914.756.290
|% 10,00
|
|YEOTK
|69,85
|161.499.869
|% 10,00
|
|KNFRT
|14,94
|126.960.202
|% -10,00
|
|ATSYH
|144,00
|2.570.881
|% -10,00
|
|KLRHO
|26,10
|60.521.200
|% -9,94
|
|SNGYO
|5,22
|204.447.738
|% -9,84
|
|ISKUR
|720.000,00
|720.000
|% -9,30
|
|THYAO
|111,70
|9.371.940.964
|% -1,15
|
|ASELS
|38,12
|7.516.574.436
|% 5,36
|
|EREGL
|34,46
|5.444.612.551
|% -3,58
|
|TCELL
|32,12
|4.453.653.704
|% 9,25
|
|TTKOM
|14,01
|4.072.191.033
|% 2,26
|
|EKGYO
|5,12
|3.073.418.857
|% -1,54
|
|SKBNK
|2,15
|665.157.509
|% 1,90
|
|ODAS
|9,79
|2.914.756.290
|% 10,00
|
|TTKOM
|14,01
|4.072.191.033
|% 2,26
|
|TSKB
|3,08
|889.287.422
|% -1,28
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5984
|18,6006
|% 0,42
|
|Euro
|18,6979
|18,7167
|% 0,29
|
|Sterlin
|21,1266
|21,2325
|% -0,87
|
|Frank
|18,8161
|18,9295
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9289
|4,9537
|% 0,29
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.713
|1.713
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|3,00
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.828
|6.887
|-1,00
|
|Yarım
|3.327
|3.367
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.683
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,40
|21,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,77
|12,78
|0,05
|
|B. Petrol
|93,81
|93,81
|-1,55
|
Seans Raporu
17:52
daha fazla
-
17:58KOZAL
Yüzde 5.28 oranında artışla 215.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 110, 994 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 4, 371 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 25 üstünde . İşlem hacmi 102, 112.00 milyon TL de
-
17:57KMPUR
Yüzde 9.86 oranında artışla 129.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 186, 505 adet işlem
-
17:56MNDRS
Yüzde 6.69 oranında artışla 8.61 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 799, 753 adet işlem
-
17:55TCELL
Yüzde 9.12 oranında artışla 32.08 lira fiyatla işlem gören hissede 139, 508, 901 adet işlem