***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/10/2022Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih09/11/2022Saati09:30AdresiSaray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbulGündem1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3.Danışma Komitesi üyelerinin belirlenmesi, 4.Dilekler ve kapanış,Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1.Açılış yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi, 3.Danışma Komitesi üyeleri belirlendi, 4.Dilekler sunularak toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi09/11/2022AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 09/11//2022 tarihi itibarıyla yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078569BIST