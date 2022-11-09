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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

09.11.2022 16:12
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
20/10/2022
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
09/11/2022
Saati
09:30
Adresi
Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No 10 Ümraniye/İstanbul
Gündem
1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3.Danışma Komitesi üyelerinin belirlenmesi, 4.Dilekler ve kapanış,
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1.Açılış yapıldı ve toplantı başkanlığı oluşturuldu, 2.Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılmasına karar verildi, 3.Danışma Komitesi üyeleri belirlendi, 4.Dilekler sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
09/11/2022
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 09/11//2022 tarihi itibarıyla yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078569


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Altın Gr. 1.023 1.023 3,00  
Cumhuriyet 6.794 6.896 127,00  
Tam 6.828 6.887 -1,00  
Yarım 3.327 3.367 -1,00  
Çeyrek 1.669 1.683 0,00  
Gümüş.Ons 21,40 21,43 0,04  
Gümüş Gr. 12,77 12,78 0,05  
B. Petrol 93,81 93,81 -1,55  
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