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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

01.08.2023 10:48
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

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Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
31/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
04/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışların Genel Kurulun onayına sunulması, 6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Danışma Komitesi Üyelerinin belirlenmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 14. Dilekler ve kapanış.
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Bankamızın, 2022 Yılı 8. Olağan Genel Kurul toplantısının 04/08/2023 tarihinde saat 10.00'da Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İSTANBUL adresinde aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak yapılmasına karar verilmiştir:
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışların Genel Kurulun onayına sunulması,
6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 
7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi,
8. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 
9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi,
12. Danışma Komitesi Üyelerinin belirlenmesi,
13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'ncı maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması,
14. Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1178910


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Çeyrek 2.762 2.794 -11,00  
Gümüş.Ons 24,54 24,56 -0,22  
Gümüş Gr. 21,25 21,27 -0,15  
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