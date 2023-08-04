***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01/08/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/07/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih04/08/2023Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye / İSTANBULGündem1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışların Genel Kurulun onayına sunulması, 6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Danışma Komitesi Üyelerinin belirlenmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 14. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2022 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi, 5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi, 6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi, 7. 2022 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 8. 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 12. Danışma Komitesi Üyelerinin görev süreleri dolana kadar görevlerine devam etmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 14. Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 04/08/2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 Yılı 8. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ekteki gibidir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1180759BIST