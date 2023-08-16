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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.08.2023 14:54
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04/08/2023, 01/08/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
31/07/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
04/08/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2022 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışların Genel Kurulun onayına sunulması, 6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası, 7. 2022 yılı kârının kullanım şeklinin belirlenmesi, 8. 2023 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun belirlenmesi ve onaylanması, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 12. Danışma Komitesi Üyelerinin belirlenmesi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine izin verilip verilmemesinin müzakeresi ve bu konuda gerekli kararın alınması, 14. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. 2022 yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu okundu ve müzakere edildi, 3. 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu okundu ve müzakere edildi, 4. 2022 yılı Finansal Tabloları okundu, müzakere edildi ve katılanların oy birliği ile kabul edildi, 5. Bankamızın deprem felaketi sebebiyle yapmış olduğu bağışlar Genel Kurulun onayına sunuldu ve katılanların oy birliği ile kabul edildi, 6. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi, 7. 2022 yılı kârının kullanım şekli belirlendi, 8. 2023 yılı hesap dönemi için bağımsız denetim kuruluşu olarak DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 9. Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 6/10 maddesi kapsamındaki gerekli iş ve işlemlerin yapılması için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 10. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 11. Yönetim Kurulu Üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi hususu müzakere edildi, 12. Danışma Komitesi Üyelerinin görev süreleri dolana kadar görevlerine devam etmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi, 13. Yönetim Kurulu Üyelerinin TTK'nin 395 ve 396'nci maddelerindeki muameleleri ifa edebilmelerine Bankacılık Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla izin verilmesine katılanların oy birliği ile karar verildi, 14. Başarı dilekleri sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
16/08/2023
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 04.08.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 16.08.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1185980


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