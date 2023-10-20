***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi20/10/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih25/10/2023Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBULGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. 2022 Yılı Ar-Ge indirim tutarından Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılması, 4. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGenel Kurul Tescil TarihiAçıklamalarBankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ekim ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N.10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2. Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması,3. 2022 Yılı Ar-Ge indirim tutarından Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılması,4. Dilekler ve kapanış.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208122BIST