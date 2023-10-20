***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
20.10.2023 16:41
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
20/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
25/10/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması, 3. 2022 Yılı Ar-Ge indirim tutarından Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılması, 4. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Ekim ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N.10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Olağanüstü yedek akçeden ortaklara kâr dağıtımı yapılması,
3. 2022 Yılı Ar-Ge indirim tutarından Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ayrılması,
4. Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1208122
BIST