***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
31.10.2023 21:11
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
02/11/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 3. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
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Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Bankamız 6. Olağanüstü Genel Kurul toplantısının Kasım ayı içerisinde Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, N10 Ümraniye/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem çerçevesinde ve Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi uyarınca çağrısız olarak gerçekleştirilmesine katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2. Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi,
3. Dilekler ve kapanış.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212715
BIST