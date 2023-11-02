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***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

02.11.2023 20:15
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
31/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
31/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
02/11/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 3. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 3. Geçmiş yıl kârında yer alan 2022 Yılı dönem net kârından hissedarlara iki taksit halinde temettü dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi, 4. Dilekler sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 02/11//2023 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağı ekteki gibidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213764


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AVHOL 86,90 307.778.098 % 10,00  
ACSEL 124,30 86.092.027 % 10,00  
KSTUR 2.262,70 13.214.168 % 10,00  
OBASE 36,74 104.860.720 % 10,00  
EKIZ 59,40 6.473.285 % 10,00  
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Dolar 28,3770 28,3801 % 0,20  
Euro 30,4286 30,4816 % 1,05  
Sterlin 35,0376 35,2133 % 1,59  
Frank 31,4425 31,6319 % 0,90  
Riyal 7,5432 7,5810 % 0,13  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,20 23,23 % 0,66  
Platin 931,04 937,05 % 0,66  
Paladyum 1.120,11 1.124,96 % 0,66  
Brent Pet. 85,09 85,09 % 0,66  
Altın Ons 1.992,42 1.992,85 % 0,66  
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