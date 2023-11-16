***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/11/2023, 31/10/2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi31/10/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih02/11/2023Saati10:00AdresiSaray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBULGündem1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 3. Dilekler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen Konular1. Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 3. Geçmiş yıl kârında yer alan 2022 Yılı dönem net kârından hissedarlara iki taksit halinde temettü dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi, 4. Dilekler sunularak toplantıya son verildi.Genel Kurul Tescil Tarihi13/11/2023AçıklamalarVakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 02.11.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218328BIST