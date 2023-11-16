***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.11.2023 08:25
***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/11/2023, 31/10/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
31/10/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
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Tarih
02/11/2023
Saati
10:00
Adresi
Saray Mahallesi, Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi, No.10 Ümraniye/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2. Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, 3. Dilekler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
1. Açılış yapıldı ve Toplantı Başkanlığı oluşturuldu, 2. Yönetim Kurulu Üyelerinin üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine oy birliği ile karar verildi, 3. Geçmiş yıl kârında yer alan 2022 Yılı dönem net kârından hissedarlara iki taksit halinde temettü dağıtılmasına oy birliğiyle karar verildi, 4. Dilekler sunularak toplantıya son verildi.
Genel Kurul Tescil Tarihi
13/11/2023
Açıklamalar
Vakıf Katılım Bankası A.Ş.'nin 02.11.2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Odası Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 13.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218328
BIST