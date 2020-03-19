***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor









***VKF*** VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.( Katılım Bankası Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)324.887 325.397DİĞER KAPSAMLI GELİRLER97.076 -14.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-362 -1.189Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-464 -1.524Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler102 335Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar97.438 -13.171Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri122.490 -17.494Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-25.052 4.323TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)421.963 311.037Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 0 138.132 1.107.885 0 1.107.885TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6.519 0 -6.519 0 -6.519Yeni Bakiye905.000 0 0 0 0 0 177 177 0 -7.120 0 -7.120 71.696 -6.519 138.132 1.101.366 0 1.101.366Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -13.171 0 -13.171 0 0 325.397 311.037 0 311.037Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı115.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115.000 0 115.000İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 -177 -177 0 0 0 0 0 0 0 -177 0 -177Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138.132 0 -138.132 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye1.020.000 0 0 0 0 -1.189 0 -1.189 0 -20.291 0 -20.291 209.828 -6.519 325.397 1.527.226 0 1.527.226Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -362 0 -362 0 97.438 0 97.438 0 0 324.887 421.963 0 421.963Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 11.504 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.504 0 11.504Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 6.519 -325.397 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 318.878 6.519 -325.397 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.020.000 0 0 11.504 0 -1.551 0 -1.551 0 77.147 0 77.147 528.706 0 324.887 1.960.693 0 1.960.693Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİKAR PAYI GELİRLERİIV-1 2.323.643 1.718.762Kredilerden Alınan Kar Payları1.982.151 1.493.510Zorunlu Karşılıklardan Alınan Gelirler18.013 23.290Bankalardan Alınan Gelirler5.085 6.789Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Gelirler0 0Menkul Değerlerden Alınan Gelirler266.284 177.448Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar13.951 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar236.221 177.448İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler16.112 0Finansal Kiralama Gelirleri18.105 9.788Diğer Kar Payı Gelirleri34.005 7.937KÂR PAYI GİDERLERİ (-)IV-2 -1.643.509 -1.105.272Katılma Hesaplarına Verilen Kar Payları-1.189.929 -856.166Kullanılan Kredilere Verilen Kar Payları-416.860 -244.974Para Piyasası İşlemlerine Verilen Kar Payları-13.337 -4.132İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Kar Payları0 0Kiralama Kar Payı Giderleri-21.679 0Diğer Kar Payı Giderleri-1.704 0NET KAR PAYI GELİRİ (GİDERİ)680.134 613.490NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ83.798 47.797Alınan Ücret ve Komisyonlar137.296 73.153Gayri Nakdi Kredilerden70.294 40.771DiğerIV-12 67.002 32.382Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-53.498 -25.356Gayri Nakdi Kredilere-44 -50DiğerIV-12 -53.454 -25.306TEMETTÜ GELİRLERİIV-3 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)IV-4 512.000 273.036Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-5.544 -8.792Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)472.164 247.739Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)45.380 34.089DİĞER FAALİYET GELİRLERİIV-5 116.609 37.888FAALİYET BRÜT KÂRI1.392.541 972.211BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )IV-6 -367.495 -162.523DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-110.257 -65.100PERSONEL GİDERLERİ (-)-238.261 -150.591DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)IV-7 -234.402 -180.010NET FAALİYET KARI (ZARARI)442.126 413.987BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)IV-8 442.126 413.987SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)IV-9 -117.239 -88.590Cari Vergi Karşılığı-143.740 -100.763Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-8.060 -966Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi34.561 13.139SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)IV-10 324.887 325.397DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARIIV-11 324.887 325.397Grubun Karı (Zararı)324.887 325.397Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00319000 0,00342000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)2.139.229 8.594.826 10.734.055 1.992.059 5.007.309 6.999.368Nakit ve Nakit Benzerleri126.503 4.760.675 4.887.178 942.499 4.582.514 5.525.013Nakit Değerler ve Merkez BankasıI-1 125.363 2.806.682 2.932.045 942.519 3.193.471 4.135.990BankalarI-3 1.175 1.955.189 1.956.364 783 1.392.839 1.393.622Para Piyasalarından Alacaklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )-35 -1.196 -1.231 -803 -3.796 -4.599Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 1.569.915 1.569.915 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 1.569.915 1.569.915 0 0 0Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal VarlıklarI-4 1.956.977 2.228.162 4.185.139 1.032.453 409.634 1.442.087Devlet Borçlanma Senetleri1.848.502 2.228.162 4.076.664 928.011 409.634 1.337.645Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler0 0 0 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar108.475 0 108.475 104.442 0 104.442Türev Finansal Varlıklar55.749 36.074 91.823 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıI-2 55.749 36.074 91.823 17.107 15.161 32.268Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıI-11 0 0 0 0 0 0İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.564.424 8.257.320 18.821.744 8.779.246 4.708.744 13.487.990KredilerI-5 10.905.962 7.682.783 18.588.745 8.906.282 4.660.946 13.567.228Kiralama İşlemlerinden AlacaklarI-10 71.262 110.494 181.756 47.192 75.141 122.333İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal VarlıklarI-6 0 547.454 547.454 0 0 0Devlet Borçlanma Senetleri0 547.454 547.454 0 0 0Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)-412.800 -83.411 -496.211 -174.228 -27.343 -201.571SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)I-16 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI4.819 0 4.819 4.996 0 4.996İştirakler (Net)I-7 4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler4.719 0 4.719 4.896 0 4.896Bağlı Ortaklıklar (Net)I-8 100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100 0 100 100 0 100Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)I-9 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)I-12 412.044 0 412.044 286.945 0 286.945MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)I-13 21.354 0 21.354 22.801 0 22.801Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer21.354 0 21.354 22.801 0 22.801YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)I-14 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞII-15 33.537 0 33.537 31.986 0 31.986DİĞER AKTİFLERI-17 267.621 53.610 321.231 117.983 3.443 121.426VARLIKLAR TOPLAMI13.443.028 16.905.756 30.348.784 11.236.016 9.719.496 20.955.512YÜKÜMLÜLÜKLERTOPLANAN FONLARII-1 10.026.411 12.926.804 22.953.215 7.293.824 7.888.582 15.182.406ALINAN KREDİLERII-3 2.722.754 882.162 3.604.916 1.696.275 1.995.064 3.691.339PARA PİYASALARINA BORÇLAR344.550 0 344.550 0 0 0İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER11.136 41.067 52.203 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan KısmıII-2 11.136 41.067 52.203 10.588 9.053 19.641Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan KısmıII-6 0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)II-5 149.973 1.833 151.806 0 0 0KARŞILIKLARII-7 154.030 37.024 191.054 133.279 7.922 141.201Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı36.390 0 36.390 23.228 0 23.228Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar117.640 37.024 154.664 110.051 7.922 117.973CARİ VERGİ BORCUII-8 108.911 0 108.911 67.187 0 67.187ERTELENMİŞ VERGİ BORCU0 0 0 0 0 0SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)II-9 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARIII-10 0 537.047 537.047 0 0 0Krediler0 537.047 537.047 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERII-4 327.730 116.659 444.389 298.399 28.113 326.512ÖZKAYNAKLARII-11 1.940.155 20.538 1.960.693 1.527.392 -166 1.527.226Ödenmiş Sermaye1.020.000 0 1.020.000 1.020.000 0 1.020.000Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri11.504 0 11.504 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-1.551 0 -1.551 -1.189 0 -1.189Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler56.609 20.538 77.147 -20.125 -166 -20.291Kar Yedekleri528.706 0 528.706 209.828 0 209.828Yasal Yedekler51.437 0 51.437 20.115 0 20.115Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler446.406 0 446.406 181.037 0 181.037Diğer Kar Yedekleri30.863 0 30.863 8.676 0 8.676Kar veya Zarar324.887 0 324.887 318.878 0 318.878Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 -6.519 0 -6.519Dönem Net Kâr veya Zararı324.887 0 324.887 325.397 0 325.397Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI15.785.650 14.563.134 30.348.784 11.026.944 9.928.568 20.955.512Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLERIII-1 10.221.085 19.652.025 29.873.110 5.290.596 8.297.999 13.588.595GARANTİ VE KEFALETLER5.111.562 3.260.972 8.372.534 3.468.753 2.155.313 5.624.066Teminat Mektupları5.030.916 2.592.127 7.623.043 3.452.275 1.729.014 5.181.289Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler66.261 0 66.261 23.842 9.820 33.662Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler1.566 258.519 260.085 0 210.021 210.021Diğer Teminat Mektupları4.963.089 2.333.608 7.296.697 3.428.433 1.509.173 4.937.606Banka Kredileri2.791 74.222 77.013 4.359 23.653 28.012İthalat Kabul Kredileri2.791 74.222 77.013 4.359 23.653 28.012Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler77.855 594.623 672.478 12.119 402.646 414.765Belgeli Akreditifler0 0 0 0 0 0Diğer Akreditifler77.855 594.623 672.478 12.119 402.646 414.765Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Diğer Kefaletlerimizden0 0 0 0 0 0TAAHHÜTLERIII-1 1.335.493 1.417.606 2.753.099 408.980 732.956 1.141.936Cayılamaz Taahhütler1.335.493 1.417.606 2.753.099 408.980 732.956 1.141.936Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri228.159 1.417.606 1.645.765 199.041 732.956 931.997İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri905.909 0 905.909 93.447 0 93.447Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri160.387 0 160.387 93.859 0 93.859İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri3.382 0 3.382 3.382 0 3.382Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri27.265 0 27.265 12.570 0 12.570Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler10.391 0 10.391 6.681 0 6.681Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLARIII-2 3.774.030 14.973.447 18.747.477 1.412.863 5.409.730 6.822.593Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.774.030 14.973.447 18.747.477 1.412.863 5.409.730 6.822.593Vadeli Alım-Satım İşlemleri3.772.649 13.166.266 16.938.915 1.395.538 5.273.833 6.669.371Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.497.697 5.220.975 8.718.672 1.236.056 2.159.762 3.395.818Vadeli Döviz Satım İşlemleri274.952 7.945.291 8.220.243 159.482 3.114.071 3.273.553Diğer Vadeli Alım-Satım İşlemleri1.381 1.807.181 1.808.562 17.325 135.897 153.222Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER140.704.505 6.292.819 146.997.324 87.100.120 2.485.811 89.585.931EMANET KIYMETLER20.662.656 3.049.291 23.711.947 3.287.567 501.498 3.789.065Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları0 0 0 0 0 0Emanete Alınan Menkul Değerler17.424.781 9.830 17.434.611 1.073.999 219 1.074.218Tahsile Alınan Çekler1.156.709 174.924 1.331.633 779.942 80.881 860.823Tahsile Alınan Ticari Senetler349.500 9.392 358.892 336.794 10.292 347.086Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler0 0 0 0 0 0Emanet Kıymet Alanlar1.731.666 2.855.145 4.586.811 1.096.832 410.106 1.506.938REHİNLİ KIYMETLER120.041.849 3.243.528 123.285.377 83.812.553 1.984.313 85.796.866Menkul Kıymetler868.400 17.464 885.864 367.817 15.467 383.284Teminat Senetleri1.568 0 1.568 0 0 0Emtia1.133.811 170.202 1.304.013 810.667 157.265 967.932Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.390.561 0 19.390.561 14.090.933 0 14.090.933Diğer Rehinli Kıymetler98.646.629 3.055.862 101.702.491 68.542.256 1.811.581 70.353.837Rehinli Kıymet Alanlar880 0 880 880 0 880KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER0 0 0 0 0 0BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI150.925.590 25.944.844 176.870.434 92.390.716 10.783.810 103.174.526Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.004.373 -53.911Alınan Kar Payları2.218.171 1.470.130Ödenen Kar Payları-1.572.721 -935.768Alınan Temettüler0 0Alınan Ücret ve Komisyonlar137.296 63.284Elde Edilen Diğer Kazançlar4.634 1.937Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar54.498 13.893Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-238.261 -139.703Ödenen Vergiler-140.996 -77.519Diğer541.752 -450.165Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim592.419 779.892Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.604.090 -18.891Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-442.619 -247.775Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.488.357 -3.172.977Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış114.024 -116.929Bankalardan Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)-132.338 817.115Diğer Toplanan Fonlarda Net Artış (Azalış)6.743.425 3.000.832Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)17.601 -10.378Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)384.773 528.895Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.596.792 725.981YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.379.312 -1.004.935İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-42.543 -258.448Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller0 0Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-2.915.774 -2.312.197Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar244.065 1.565.710Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-665.060 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit955.323 2.186.050Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit29.226.000 14.076.235Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-28.225.876 -12.005.185İhraç Edilen Sermaye Araçları0 115.000Temettü Ödemeleri0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-44.801 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi61.967 210.064Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-765.230 2.117.160Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar3.417.635 1.300.475Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar2.652.405 3.417.635http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830873BIST